Svart torsdag på Wall street

Wall Street rasade

De ledande börserna i New York hade under torsdagen den sämsta handelsdagens sedan i mars. Dow Jones stängde ned 6,9 procent, S&P 500 backade 5,9 procent och Nasdaqs kompositindex backade 5,3 procent.



Avanza Bank inför program för aktiebelåning.

Avanza Bank inför i höst möjlighet för Avanzas kunder med kapitalförsäkring att kunna få extra avkastning genom att låna ut aktier till Morgan Stanley. Det framgår av ett pressmeddelande.



“Bara räntor igen i min PPM-portfölj”

Morningstars analyschef Jonas Lindmark meddelar att han i sitt PPM-sparande nu säljer alla sina aktiefonder för att istället placera pengarna i räntefonder. “Nu säljer jag alla aktiefonder, och byter tillbaka till de räntefonder jag hade vid årsskiftet”, skriver Jonas Lindmark.



Greater Than genomför nyemission

First North-noterade Greater Than, som arbetar med AI-teknik för bilförsäkringar, meddelar att de genomför en riktad nyemission som tillför bolaget 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen sätts till 99,80 kronor, i linje med torsdagens stängningskurs. Nyemissionen har tecknats av Keel Capital, Carn Capital och Lan Invest, enligt ett pressmeddelande.



Svenskt Näringsliv begär 43 miljarder mer i coronastöd

Svenskt Näringsliv begär att regeringen förlänger flera av coronastöden till företagen till en kostnad om 43 miljarder kronor. ”Risken är att man sparar in några kronor på att inte förlänga stöden, men att det i sin tur leder till att det inte finns några arbetsplatser att gå tillbaka till”, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Svenskt Näringsliv, till TT.



Ricky Helgesson tar över Beyond Flames

Ricky Helgesson, styrelseordförande tar över som tillförordnad vd på Spotlight-noterade spelbolaget Beyond Frames. Detta efter att bolagets tidigare vd Daniel Drambo meddelat att sin avgång. Ricky Helgesson har tidigare haft ledande roller på bland annat Dice, och Frostbite. Detta framkommer av ett pressmedddelande.



Norwegian rasade 23,4 procent

Samtidigt som Stockholmsbörsen föll tungt under torsdagen föll även Olsobörsen med 3,09 procent. Förlorare på den börsen blev Norwegian som rasade 23,4 procent under torsdagen.