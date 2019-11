Svaga konjunkturen består

Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.



Fyra av fem delindex i PMI noterades under 50-strecket, vilket visar på en utbredd och svag aktivitet i industrin. Delindex för orderingång, produktion och lager steg i oktober om än från låga nivåer medan sysselsättning och företagens leveranstider fortsatte att sjunka.



Index för industriföretagens produktionsplaner sjönk i oktober för andra månaden i rad till 50,0. Företagen har blivit dystrare under hösten och färre räknar med att öka produktionen den närmaste tiden, säger Jörgen Kennemar.



Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser är kvar på låga nivåer och signalerar alltjämt om ett sjunkande pristryck inom industrin även om indexet steg till 43,5 i oktober från 43,0 i september.

Annons