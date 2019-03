Stort sug efter svenska företag

Utlänningar storshoppar svenska bolag

Enligt statistik från Mergermarket ökade utländska köp av svenska bolag med 20 procent under förra året.

– Det finns ett starkt intresse framför allt från asiatiska och amerikanska aktörer som uppskattar Sverige och Norden som en källa till företagsförvärv, säger Thomas Westin, Nordenchef på brittiska bankjätten Barclays, till Dagens Industri.

En förklaring till rekordmånga förvärv är stor tillgång till kapital. En annan är att den svenska kronan befinner sig på historiskt mycket låga nivåer jämfört med både dollarn och euron.

Det brittiska riskkapitalbolaget CVC Capitals utköp av grossisten Ahlsell var det största förvärvet förra året.

2018 skedde sammanlagt 188 företagsaffärer för ett värde av 174 miljarder kronor, en uppgång med hela 93 procent jämfört med 2017, skriver DI.

Goldman Sachs: Stabil tillväxt

Den globala tillväxten är solid. Risken för en inbromsning i de tyska eller kinesiska ekonomierna är överdriven. Det skriver Goldman Sachs-ekonomerna Jan Hatzius och Sven Jari Stehn i ett brev till sina klienter, rapporterar CNBC.

Fredagens börsfall kom efter en "inverterad räntekurva" för första gången sedan 2007. Det innebär att skillnaden mellan räntan på amerikanska statsobligationer med tio års löptid och tre månaders löptid var negativ, vilket ses som ett tecken på en annalkande lågkonjunktur.

Men Goldman-ekonomerna anser att fallet var en stor överdrift.

Anna Kinberg Batra nobbar Avanza för Collector

Collectors valberedning föreslår två namnkunniga nyval till styrelsen: Förre moderatledaren Anna Kinberg Batra och affärsjuristen Carlotte Hybinette, tidigare bland annat lång tid på advokatbyrån Maqs, nu Senior Investment Manager vid Ernström & C:o.

Samtidigt avgår Anna Kinberg Batra från sitt styrelseuppdrag i Avanza Pension eftersom uppdragen inte anses vara förenliga.

Anna Kinberg Batra beskriver Collector som den "entreprenörsdrivna digitala utamanar-banken" grundad av Lena Apler.

"Lena Apler är en av Sveriges mest inspirerande entreprenörer och Collector är en spännande och viktig aktör på en finansmarknad där förutsättningarna förändras för både konsumenter och företag", skriver Anna Kinberg Batra på sitt Instagramkonto.

Asien störst nästa år

Enligt data som Financial Times har sammanställt kommer de asiatiska ekonomierna att ha gått om resten av världens nästa år. Då kommer Asien att husera hälften av världens medelklass, definierat som daglig inkomst per capita på 10-100 dollar mätt i köpkraftjämförelse för 2005, purchasing power parity (PPP), skriver Financial Times.

I Asien bor redan hälften av världens befolkning och 21 av världens 30 största städer finns där. Nu pratar många om den asiatiska tidsåldern.

Kina är redan större än USA mätt i PPP. Indien är världens tredje största ekonomi, dubbelt så stort som Tysklands eller Japans ekonomier, som var större år 2 000. Indonesien växer snabbt och förutspås bli världens sjunde största ekonomi mätt i PPP 2020 och kommer i nuvarande takt ha gått om Ryssland 2023.

Fram till 1700-talet var Asien klart större än Europa. Under tre århundraden gick väst om, men nu är bilden på väg att ändras tillbaka igen.

ABN Ambro satar i USA

Trots att de flesta europeiska bankkonkurrenter har dragit ned i USA gör holländska ABM Ambro tvärtom, skriver Financial Times.

Banken ansöker om en amerikansk banklicens. Ett huvudskäl ska vara att få en bättre likviditet i amerikanska dollar. Banken sysslesätter för närvarande 500 personer vid sitt kontor i New York.