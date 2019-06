Största inflödet till globala fondmarknaden på fyra år

Den globala fondmarknaden ser det största veckoinflödet från investerare på mer än fyra år då de dumpar aktiefonder till fördel för räntefonder på grund av oro för den internationella ekonomin och att centralbankerna måste sänka räntorna, skriver Financial Times.

Fastighetsfonder hade ett inflöde om 17,5 miljarder dollar globalt under veckan som slutade den 5 juni, den största inflödet sedan februari 2015.

De mer riskfyllda fonderna som riktar sig mot till exempel tillväxtmarknader såg utflöden.

ECB: Nollränta fram till och med första halvåret 2020

Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade, men lovar också att hålla dem oförändrade längre.

Styrräntan - lägsta anbudsräntan vid refinansieringsförfarandet - ligger därmed kvar på 0,00 procent. Depositräntan lämnades oförändrad vid -0,40 procent. Det meddelade ECB vid en telefonkonferens.

Bankjättar bötfälls för valutariggning

Schweiziska tillsynsmyndigheter har bötfällt fem banker för valutariggning genom olika karteller, enligt Finwire som hänvisar till Sky News.

Bankerna är Royal Bank of Scotland, Barclays, Citi, JP Morgan och Mitsubishi UFG. Totalt ska de betala 90 miljoner schweizerfranc, motsvarande 856 miljoner kronor, i böter. Den första kartellen, ”Three way banana split”, inkluderade samtliga bankers traders som koordinerade handeln med vissa G10-valutor mellan 2007 och 2013. Arbetet skedde via chattrum.

Den andra kartellen ”Essex Express”, var aktiv mellan 2009 till 2012 och hade åter samtliga banker involverade förutom JP Morgan och Citigroup.

Beloppet utfärdas till bankerna veckor efter att EU-kommissionen slagit till med ett betydligt högre skadestånd på 1,07 miljarder euro, motsvarande 11,4 miljarder kronor.

Svagt upp i Tokyo

Handelsveckans sista dag inleddes uppåt på Tokyobörsen efter besked om att USA kan komma att senarelägga planerade tullar mot Mexiko, enligt DI. Nikkei 225-index gick upp över 0,4 procent medan det bredare Topix-index ökade nära 0,3 procent. I Hongkong och Shanghai är fredagen en helgdag och börserna håller stängt.

USA:s vicepresident uppger att Mexikotullar införs nästa vecka

Under torsdagen sade USA:s vicepresident Mike Pence att USA fortfarande planerar att införa tullar mot Mexiko nästa vecka, rapporterar Bloomberg News. Samtal med företrädare för de båda länderna har ägt rum i Washington men har inte lett till någon uppgörelse. Han sade att framsteg gjorts men att mer behöver göras.

"Som det ser ut nu kommer tullarna att införas på måndag", sade han.

Han väntas informera Donald Trump om läget under helgen.

Trump har hotat med att införa tullar på 5 procent på alla produkter från Mexiko till USA från den 10 juni, tullar som sedan kan öka med 5 procentenheter varje månad till de når 25 procent i höst.

ABB får miljardorder

ABB har emot en stor order för transformator- och högspänningsteknik i elnät i Kina, skriver TT och hänvisar till den schweizisk-svenska industrikoncernen i ett pressmeddelande. Det rör sig om teknik till en 110 mil lång kraftöverföringslänk i provinserna Shaanxi och Hubei i den nordvänstra och centrala delen av Kina, ägd av statliga energiföretaget State Grid Corporation of China. Enligt TT säger en källa nära bolaget att ordern är värd över 200 miljoner dollar, motsvarande nära 1,9 miljarder kronor.

Google varnar för riskerna med Huawei-restriktioner

Google varnar att Trump-administrationen med riskerna om den pressar framåt den omfattande exportrestriktionerna på Huawei, då Google försöker fortsätta att göra affärer med det svartlistade kinesiska företaget.

Trump-administrationen tillkännagav förbudet efter att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina kollapsade, vilket ledde till protester från några av de största amerikanska teknologibolagen som fruktade att de skadas. Google är särskilt bekymrat över att det inte skulle tillåtas att uppdatera sitt Android-operativsystem på Huaweis smartphones, vilket det hävdar skulle leda till att det kinesiska företaget utvecklar sin egen version av programvaran.

Storstrid om Nordkap

En konflikt har uppstått rörande Norges mest kända turistattraktion – Hurtigrutens kända Nordkap-plattå. Konflikten rör vem som ska tjäna pengar på detta turistmål. Nordkap kommun har nu föreslagit att förlänga hotellkedjan Scandics monopol på turistattraktionen Nordkap-plattån och i förslaget uppgett att hotellkedjan bör ta en besöksavgift för plattån, vilket strider mot EUs regler om fri konkurrens, enligt Hurtigruten som menar att kommunen i det närmaste ger Scandic monopol på Nordkap-plattån och därmed privatiserar en av Norges största naturattraktioner. Hurtigruten menar att dagens lösning är dålig och vill istället bygga upp ett upplevelsecenter på Nordkap med gratis inträde.