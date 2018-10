Storägaren höjer budet på Skånska Energi

Styrelsen för Skånska Energi rekommenderar bolagets aktieägare att acceptera budet från Kraftringen som ligger på 80 kronor kontant per aktie. Budet har höjts efter en budstrid mellan tre konkurrerande budgivare.

Storägaren Kraftringen lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi på 80 kronor per aktie kontant. Det innebär en höjning med närmare 7 procent jämfört med Infranodes erbjudande om 75 kronor per aktie och en höjning med drygt 11 procent jämfört med Acsnacs Energis erbjudande på 72 kronor per aktie.

Kraftringens erbjudande värderar Skånska Energi till 662 miljoner kronor, skriver Kraftringen i ett pressmeddelande. Kraftringen ägs av de skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Skånska Energis styrelse rekommenderar samtidigt aktieägarna att acceptera Kraftringens bud, skriver styrelsen i ett eget pressmeddelande.

“Vid bedömningen av budet har styrelsen tagit hänsyn till att erbjudandet från Kraftringen är tydligt förmånligare för aktieägarna i Skånska Energi än erbjudandena från Acsnacs Energi och Infranode. Styrelsen rekommenderar enhälligt Skånska Energis aktieägare att acceptera Kraftringens Erbjudande om 80 kronor per aktie. Styrelsen rekommenderar således aktieägarna att inte acceptera Acsnacs Energis erbjudande om 72 kronor per aktie eller Infranodes erbjudande om 75 kronor per aktie”, skriver styrelsen.

Kraftringen är en av de största aktieägarna i Skånska Energi och har på nära håll kunnat följa bolagets positiva utveckling.

– Vi ser en mycket tydlig affärslogik i ett samgående mellan två energikoncerner med likartad verksamhet och affärsfilosofi. Tillsammans blir vi starkare. Jag är övertygad om att vi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare, säger Kraftringens vd Sezgin Kadir.

Acceptfristen för Kraftringens erbjudande löper under perioden 5-26 oktober 2018. Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi.