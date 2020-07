Storägare storköper i SBB

Bolaget köpte den 17 och den 20 juli totalt 825 000 aktier i bolaget för nästan 19,8 miljoner. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister under tisdagen, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Investeringsbolaget äger totalt cirka 42 miljoner A-aktier och 23 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget, motsvarande 4,7 procent av kapitalet och 13,4 procent av rösterna.

Tidigare under tisdagen blev det känt att även Ililja Batljan ökat sitt innehav med 530 000 aktier i SBB. Den affären gjordes via bolaget Ilija Batljan Invest den 17 juli på Nasdaq Stockholm till kursen 28,5 kronor per aktie, en affär motsvarande 15 105 000 kronor.