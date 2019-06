Storaffär inom EQT

Nu står det klart att EQT Mid Market och EQT Mid Market Euorpe tillsammans säljer IP Only till riskkapitalbolagets fjärde infrastrukturfond, EQT infrastruktur IV.

EQT värderar IP Only till 18,25 miljarder kronor plus en vinst på 1 miljard kronor.

EQT Mid Market förvärvade IP-Only 2013. Från 2013 till 2018 har bolagets intäkter ökat med ett årligt genomsnitt på 34 procent från 452 miljoner kronor till 1,94 miljarder kronor. Justerad Ebita har ökat med 39 procent, vilket är en ökning från 180 miljoner kronor till 930 miljoner kronor.

IP-Only, som under EQT Mid Markets ägandeperiod har investerat 9 miljarder i infrastruktur bland annat genom 15 privata förvärv och två utköp från Stockholmsbörsen, sår nu inför en marknad där det krävs ännu fler investeringar. EQT:s fjärde infrastrukturfond är betydligt starkare ägare då fonden stängde i mars efter att ha tagit in nära 100 miljarder kronor från investerare. Detta är mer än tre gånger så mycket som de två midmarketfonderna tog in tillsammans, enligt Dagens Industri.

Enligt EQT har IP-Only ”spelat en viktig roll för att bygga den digitala infrastrukturen för ett uppkopplat samhälle med möjlighet att uppnå de hållbara utvecklingsmålen. Idag är IP-Only den näst största leverantören av fiberinfrastruktur på den svenska FTTH-marknaden och operatören med mest fokus på Sveriges landsbygdsområden”, framgår det av ett pressmeddelande.

– EQT Mid Market är stolt över IP-Onlys utvecklingsresa de senaste sex åren, eftersom de har omvandlat det fasta telekominfrastrukturlandskapet i Sverige. Vi är imponerade av vad som har uppnåtts under ledning av Frida Westerberg och hennes team och IP-Only är nu väl positionerat för att ta utvecklingen till nästa nivå. Bolaget spelar en viktig roll i digitaliseringen av Sverige, inklusive dess landsbygdsområden, vilket är en förutsättning för att möjliggöra digital integration, sociala framsteg och hållbar ekonomisk tillväxt. IP-Only är ett slagkraftigt företag och definierar vad privat kapital handlar om genom att kombinera investeringar och risker med betydande bidrag till samhällsutvecklingen, säger Johan Dettel, Partner på EQT Partners and Investment Advisor för EQT Mid Market.

Transaktionen väntas stängas i juni 2019.

J.P. Morgan och SEB agerade som finansiella rådgivare och White & Case som juridisk rådgivare till EQT Mid Market.