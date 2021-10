Stor ökning av nya företag i Sverige

Inte sedan 2011 har Sverige fått så många nya företag under årets tre första kvartal. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.



Under årets tre första kvartal registrerades 56 971 nya företag i Sverige, enligt Bolagsverkets statistik som Visma har bearbetat. Det innebär en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol, då 52 769 nyregistreringar gjordes. Inte sedan 2011 har Sverige, enligt Visma, fått så många nya företag under årets tre första kvartal. Av de företag som startats i år är 45 014 aktiebolag.



Nyföretagandet ökar i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Blekinge, där antalet registreringar av nya företag var 17 procent högre under årets tre första kvartal i fjol. Därefter följer Kronoberg och Västerbotten med 16 procents uppgång. De enda län som backar är Norrbotten och Västmanland där det startades 1 respektive 2 procent färre nya företag än under motsvarande period i fjol.



I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.