Stockholmsbörsen stängde på plus

Stockholmsbörsen inledde handeln till negativa nivåer under tisdagen men vände sedan till plus under eftermiddagen. OMXSPI gick upp 0,6 procent och OMXS30 slutade på plus 0,9 procent. Dagens large cap-vinnare blev riskkapitalbolaget EQT som steg närmare 5 procent till 157,95 kronor. Förlorare på large cap-listan blev Holmen och Bonava som tappade 6,4 respektive 4,4 procent.



På mid cap-listan rusade säkerhetsbolaget Gunnebo med 33,3 procent efter att bolaget presenterat en “coronasluss” som ska hjälpa företag stoppa smittade redan vid entren.



Catellas A-aktie tappade 21,30 procent under tisdagen efter att bolaget under måndagen, runt stängning, presenterade förändringar i ledningen.