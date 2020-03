Stockholmsbörsen spurtade i sluthandeln

En volatil handelsdag på Stockholmsbörsen slutade i dur. Efter att ha sjunkit 3 procent vände börsen till plus under torsdagseftermiddagen för att sedan stängas på 1,5 procent plus för OMXSPI och 1,7 procent upp för OMXS30.

Detta var den tredje handelsdagen i rad som OMXSPI-index har stigit med 7,3 procent och 4,3 procent dagarna innan.

Sandvik ledde bland storbolagen med en uppgång om 8,4 procent under torsdagen.



Electrolux Professional som noterades i veckan noterade en uppgång om 36,21 procent och handlades vid stängningen för 36,60 kronor, i jämförelse med 12 kronor per aktie som den handlades för vid noteringen den 23 mars.



På Wall Street ligger S&P-500 på plus 4,58 procent, Dow Jones upp 4,87 procent samtidigt som Nasdaqs kompositindex ligger på plus 3,92 procent, vid klockan 17:45 svensk tid.