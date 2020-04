Stockholmsbörsen slutade runt nollan

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index handlades under hela onsdagen under gårdagens kurser.



Börsens breda OMXSPi-index stängde på minus 0,06 procent och OMXS30 på minus 0,8 procent.



Dagens large cap-vinnare är Kinnevik och Evolution Gaming som stängde på plus 8 respektive 7,4 procent.Swedbank och Ica-gruppen var dagens förlorare inom large cap med nedgångar om 6 procent vardera.



På mid cap-listan steg Scandic Hotels, Lucara Diamond och Catena Media med 18, 12 och 11,5 procent respektive. Dagens förlorare på den listan blev Nobina som föll nära 11 procent under dagen.



På small cap steg Oscar Properties med hela 45 procent, Odd Molly med 25 procent och Eniros preferensaktie med 20,6 procent. Moment Group rekylerade efter gårdagens kraftiga uppgång och föll under dagen med 16,5 procent.