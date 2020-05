Stockholmsbörsen rasade 3 procent

De svenska börserna föll tungt under torsdagen. OMXSPI och OMXS30 stängde båda ned 3 procent.



Flera storbolag föll tungt däribland SBB som backade med 7,7 procent, MTG A sjönk med 6,9 procent, Getinge föll med 6,3 procent, Klövern minskade med 6 procent, EQT tappade 5,8 procent, Intrum med 5,3 procent, Bravida Holding med 5,1 procent och Loomis med 5,1 procent.



Även bolag som Nyfosa, Epiroc, Ratos, Balder, Skanska, NCC och Assa Abloy föll mellan 4 och 5 procent under torsdagen.



På large cap-listan var det bara fem bolag som slutade på plus. Nibe Industrier ledde med en uppgång om 3,65 procent efter att ha presenterat en “all time high”-rapport under dagen.



På small cap-listan rusade TradeDoubler 30 procent och moment group 17,7 procent. Oscar Properties preferensaktie ledde nedgångsligan med ett tapp om 14 procent.