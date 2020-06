Stockholmsbörsen på minus en halv

Breda OMXSPI står på minus 0,3 procent och OMXS30 på minus 0,6 procent.

På storbolagslistan är Kinnevik plus 2,2 procent, Alfa Laval plus 1,5 procent och Sandvik plus 1,5 procent. Förlorarna på storbolagslistan är Assa Abloy på minus 2,8 procent, Astra Zeneca på minus 2,4 procent och Investor på minus 2,1 procent.

Största vinnaren på Stockholmsbörsen är Lucara Diamond som är upp 12,5 procent. Största förloraren är Eniros preferensaktie som är ned 18,6 procent.