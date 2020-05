Stockholmsbörsen lyfte över 4 procent

Överlag var det mer konjunkturkänsliga aktier som steg mest. Till exempel gick Boliden upp närmare 8 procent följt av flera verkstadsaktier.

OMXSPI stängde på plus 4,4 procent och OMXS30 på plus 4,9 procent.

I och med dagens uppgångar har Stockholmsbörsen hämtat hem förlusterna från förra veckan, då breda index tappade drygt 4 procent.

Bland övriga bolag som rusade fanns hotellkedjan Scandic som lyfte 13,1 procent och hotellfastighetsbolaget Pandox som avancerade 11,3 procent.

Swedbank stängde på plus 3,06, Handelsbanken på plus 1,98 procent, SEB på plus 3,37 procent och Nordea på plus 3,49 procent.