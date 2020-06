Stockholmsbörsen fortsatte uppåt

Stockholmsbörsen fortsatte sin uppgång under tisdagen. Tio av de senaste tolv handelsdagarna har Stockholmsbörsen nu slutat på plus. Vid stängning var OMXSPI upp 1,17 procent och OMXS30 växte med 1,1 procent. På helåret är däremot fortfarande börsen ner 4,9 procent.



Under dagen gick framförallt bolag inom finanssektorn upp. På large cap-listan ledde Intrum och Loomis med uppgångar om 12,77 respektive 13,3 procent. Förlorare blev istället Bonava och NENT Group som sjönk med 6,84 respektive 5,3 procent.

På mid cap-listan steg International Petroleum Corp. med 10,39 procent. På small cap-listan ledde Bactiguard Holding, RNB Retail & Brands och Xbrane Biopharma med uppgångar om 24,2, 18,4 respektive 13,5 procent.