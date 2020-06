Stockholmsbörsen backade

Stämningen på Stockholmsbörsen var dyster under tisdagen. Vid lunchtid var båda index nära minus 2 procent. Eftermiddagen blev något bättre och OMXS30 stängde på minus 1,22 procent och OMXSPI tappade 1,35 procent.



På large cap-listan ledde Electrolux Professionals, SBB och Getinge med uppgångar om 10, 3,8 respektive 2,3 procent. Förlorare på den listan blev istället Klövern, EQT Pandox och NENT Group som backade mellan 5 till 6 procent.



På mid cap-listan slutade Sinch i topp med en uppgång om 6,2 procent. På den listan föll också flera bolag tungt. Förloraren blev Better Collective som backade 13,4 procent och Midsona som minskade med 10,2 procent. Även Scandic Hotels Group, SAS, Catena Media och Internationella Engelska Skolan tappade mellan 6,8 och 8,9 procent.



Eniro fortsätter sin resa uppåt och handlades kraftigt upp under tisdagen. Bolaget blev small cap-listans klara vinnare med en uppgång om 54 procent. Bolagets preferensaktie steg också 42 procent. Small cap-listans förlorare blev istället RNB Retail and Brands och Ortivus som backade omkring 10,5 procent.