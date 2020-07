Stockholmsbolaget Blue Barricade nosar på globalt bank-id

Analysföretaget Gartner spådde 2019 att blockkedjetekniken kommer att ha skapat totala affärsvärden för 3,1 biljoner dollar – motsvarande 30 000 miljarder svenska kronor – senast år 2030. En blockkedja beskrivs enklast i form av en decentraliserad databas där många kopior av samma information gör det omöjligt att manipulera historik i efterhand. En realtidsvy med spårbarhet, sökbarhet och transparens, där originalet finns kvar i minst 100 år.

Det som fattats hittills är en produkt med hastighet och en process direkt anpassad för hårdvara. Stockholmsbolaget Blue Barricade kommer att kunna göra upp till 1 000 transaktioner per sekund eller 80 miljoner transaktioner per dygn, att jämföra med de cirka 4 miljoner realtidstransaktioner per dygn vilka är möjliga idag. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Den prestandan har Blue Barricade löst, men vi är inte nöjda där, säger Mikael Bramstedt, en av bolagets grundare, tillika arkitekt av Swish samt medgrundare av kreditkortslösningen Netgiro.

– Om det blir möjligt att klara så många transaktioner är steget inte långt till exempelvis globalt bank-ID eller motsvarande elektronisk identifikationshandling. En anledning till att blockkedjor ännu inte fått sitt stora genomslag inom B2B är att de gått långsamt, en större blockkedja kräver mycket processorkraft. I företag, fabriker eller banker har det varit omöjligt att använda tekniken i transaktionsintensiva processer. Vi kan distribuera en blockkedja i IBM:s stordator, vilket gör att den nu kan användas till helt nya applikationer och affärsprocesser. Inom flera sektorer kan blockkedjan svara upp till de centrala och framtida kraven på spårbarhet.

– IBM och dess stordatorer är inblandade i 97 procent av världens bankaffärer, samt 90 procent av alla kreditkortstransaktioner, företrädesvis Visa, Mastercard och American Express.

Via Blue Barricades globala Embedded System Agreement (ESA-avtal) med IBM anpassas blockchain-acceleratorn till IBM Mainframe z/OS och IBM LinuxONE Enterprise-processor. Styrkan ligger i en algoritm för att synkronisera gamla och nya system.

Ett framtida användningsområde för Blue Barricades blockchain-accelerator är att skapa en global databas med spårbar och säker information om covid-19 och andra virusepidemier. Det finns också tankar på ursprungsmärkning av allt det plastavfall som dumpas i våra världshav, samt att kunna spåra att exempelvis stora gruvföretag inte använder sig av barnarbetare. Ett annat pågående case är inom musikbranschen och handlar om att aktörer ska få ett redskap för att följa EU:s copyrightdirektiv från 2019, vilket är planerat att träda i kraft senast den 7 juni 2021.

– Vårt nästa steg blir att, tillsammans med IBM, addera artificiell intelligens till vår accelerator efter krav från stora industrikunder, säger Mikael Bramstedt

Blue Barricades blockchain-accelerator med integrerad höghastighetsalgoritm, realtidsvy och administrationsverktyg är skalbar och globalt tillgänglig via IBM Marketplace och egen representation. Fokus har varit tillförlitlighet, hastighet samt användarvänlighet för branscher med mycket stora volymer och transaktioner. Blue Barricade Blockchain Technology är upphovsrätts- och varumärkesskyddat i EU, USA, Storbritannien, Norge, Schweiz, Kina och Förenade Arabemiraten.

Blue Barricades första kund är GreenBay P&DT Ltd UK, vars affärsidé är att billigare kunna göra gränsfria pengaöverföringar inom ett par sekunder, med hjälp av Blue Barricades blockchain. Nu arbetas det med flera parallella kund- och partneravtal inom ett flertal sektorer för både fintech & digital assets. Planen är att realisera dessa under årets sista kvartal. Bolaget har tagit in runt 20 miljoner kronor från investerare.