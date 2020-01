Stillfront i miljardaffär

Stillfront i miljardaffär

Gamingbolaget Stillfront köper amerikanska spelutvecklaren Storm8 för en initial köpeskilling om 300 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av den initiala köpeskillingen erläggs 75 miljoner dollar i 1 910 671 nyemitterade aktier och resterande 225 miljoner dollar i kontanter.

Stillfronts gav Carnegie, Swedbank och Nordea att genomföra en riktad emission och under natten till onsdagen stod det klart att bolaget kommer att få in cirka 1,3 miljarder kronor genom riktade emissioner (att det blev fler än en emission har med stämmogodkännanden att göra).

Quickbit överens om förvärv

Quickbit har erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services med varumärket happycoins.com.

Vid ett förvärv får Quickbit tillgång till en stor marknad över kontinentala Europa via olika nationella system för direktbetalning vid köp av kryptovaluta genom happycoins.com. ·

Totalt når happycoins.com en marknad för direktbetalningar överstigande 300 miljoner invånare. ·Vid förvärv av DCS erlägger QuickBit en totalt köpeskilling om cirka 16,5 miljoner kronor. · Förvärvet kommer att finansieras med befintlig kassa i Quickbit.

Scout Gaming gör två nyemissioner

Scout Gaming Group gör en riktad kontant nyemission om 1.330.362 aktier genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har även beslutat om ytterligare en riktad kontant nyemission till den befintliga amerikanska ägaren Tekkorp Holding samt Topline Capital Partners om totalt cirka 1.638.750 aktier.

De två emissionerna tillför bolaget totalt cirka 36 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bettingbolaget Enlabs är ett av bolagen som har investerat i Scout Gaming med en investering om 10 miljoner kronor, motsvarande cirka 4.5 procent av antalet aktier efter emissionen.

Essity något över förväntan

Essity rapporterar ett fjärde kvartal strax över förväntan. Nettoomsättningen ökade med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) ökade med 37 procent medan resultatet minskade med 16 procent.

Historiskt få skuldsatta hos Kronofogden

Antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar för fjärde året i rad. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Samtidigt fortsätter den sammanlagda skulden att öka. Det visar ny statistik från Kronofogden. Vid årsskiftet fanns 397 161 personer registrerade hos Kronofogden, en minskning med 16 751 personer sedan förra året och den lägsta siffran på 28 år.

Högst andel skuldsatta kommuninvånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 10,2 procent, lägst andel har skånska Lomma med 0,8 procent.

Tcecur byter lista

Styrelsen i säkerhetskoncernen Tcecur, som noterades på Nasdaq First North 2017, har ansökt och blivit godkända om att flytta noteringsplats till NGM Nordic MTF. Anledningen är av ekonomisk natur samt att styrelsen har mycket goda erfarenheter av andra företag i tillväxt noterade på NGM.

Aktien kommer att avregistreras på First North efter handelsdagens slut den 4 februari och noteras på NGM Nordic MTF den 5 februari 2020.

Creades minskar i Addnode

Creades avyttrade den 17 januari 2020, via kapitalförsäkring, 460 000 aktier i Addnode, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 1,1 procent av rösterna för 85 miljoner kronor.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 1 665 242 aktier motsvarande knappt 4,98 procent av kapitalet och 3,9 procent av rösterna i bolaget.

Trump hyllar Ericsson

USA samarbetar med Ericsson för att öppna upp frekvenser för bolaget i 5G-nätet. Det sa Donald Trump på en presskonferens i Davos där även Ericssons vd Börje Ekholm deltog, enligt en video som Fox Business publicerat. Det rapporterar Omni.

– Grattis, fantastiskt företag, sa Trump riktad till Ekholm.

Ericssons aktie vände upp i New York på nyheten.

Mest uppåt i Asien

Shanghais kompositindex backade 1 dryg procent i den tidiga handeln vid öppningen, och utökade därmed tisdagens fall på 1,4 procent, men vände sedan och hade efter lunch stigit 0,4 procent. En liknande väg tog motsvarigheten i Shenzhen, ända upp till 1,1 procent plus.

Tokyos Nikkei 225 steg 0,7 procent, och Hongkongs Hang Seng var upp 1,2 procent efter lunch, medan kurserna i Seoul steg 1,1 procent. Det rapporterar TT.

Netflix bättre än väntat

Netflix redovisar ett resultat per aktie på 1:30 dollar för det fjärde kvartalet 2019. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:53 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Bolaget adderade under kvartalet 8,8 miljoner abonnenter globalt, jämfört med väntade 7,6 miljoner.