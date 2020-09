Stenbeck fortsätter minska i Kinnevik

Försäljningen har skett via de två bolag som är knuta till Cristina Stenbeck, Camshaft och Verdere. Det framgår av ägardatatjänsten Holdings senaste månadsuppdatering, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Via Camshaft såldes nästan 1,3 miljoner B-aktier under augusti. Enligt snittkursen för Kinnevik under augusti bör försäljningarna ha gett drygt 400 miljoner kronor.

Cristina Stenbeck har också via Verdere minskat sitt innehav med 71 000 B-aktier under samma månad. Efter avtyttringen uppgår ägandet via Verdere uppgår till lite fler än 11,1 miljoner A-aktier och nästan 0,3 miljoner B-aktier, enligt Holdings.

Cristina Stenbeck lämnade styrelsen i Kinnevik under 2019 och har sålt av aktier i bolaget i flera omgångar, senast i maj.