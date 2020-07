Stefan Persson ökar i H&M

Det var i slutet av förra veckan som Ramsbury köpte 4,25 miljoner aktier i H&M motsvarande ett värde om 586 miljoner kronor. Det rapporterar DI och hänvisar till ägardatatjänsten Holdings.

Köpen gjordes via fyra transaktioner under perioden 8-10 juli till kurser om 137 och 138 kronor per aktie.

Ramsbury gjorde även mellan den 30 juni till 2 juli köp i tre omgångar för nära samma belopp.