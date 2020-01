Stefan Persson lämnar H&M

Helena Helmersson.

H&M presenterade flera nyheter under torsdagsmorgonen. Både Stefan Persson och Karl-Johan Persson lämnar sina poster på bolaget som ordförande respektive vd. Aktien är upp med 9 procent i öpppningen.



Helena Helmersson, operativ chef H&M, blir ny vd för bolaget.

– Min önskan är att det sker ett skifte på ordförandeposten vid kommande årsstämma, genom att Karl-Johan tar över min roll som styrelseordförande. Det är en naturlig förändring att jag efter mer än 20 år som ordförande lämnar över till Karl-Johan som varit vd i drygt tio år. Jag kommer att vara en precis lika engagerad ägare som tidigare men utifrån en annan position än den jag har idag. Dessutom är det en bra tidpunkt att göra denna förändring då vi levererar ökade resultat och har en stark position med många väl etablerade varumärken, miljontals kunder runt om i världen och god finansiell styrka. Vi har gått från att vara ett bolag med ett varumärke till en grupp med idag nio varumärken. Vi har under de senaste åren gjort stora och nödvändiga investeringar i vår koncerngemensamma infrastruktur - bland annat inom logistik, tech, data och AI - investeringar som nu börjar ge avkastning i form av ökad kundnöjdhet, försäljning och resultat, säger Stefan Persson i en skriftlig kommentar.

Helena Helmersson är född 1973 och började på H&M 1997 som ekonom på H&M:s inköpsavdelning, därefter hade hon olika roller inom inköp och produktion. Helena Helmersson var hållbarhetschef under fem år och därefter produktionschef baserad i Hongkong och sedan drygt ett år tillbaka har hon varit verksam som COO (chief operating officer) med ansvar för expansion, logistik, produktion, IT och Avancerad dataanalys/AI samt Insights and Analytics.

Annons

Annons

–Jag är mycket glad över att Stefan har bett mig att aktivt driva ägarfrågor för familjens privata bolag Ramsbury Invest och att han kommer att föreslå att jag tar över ordföranderollen i H & M Hennes & Mauritz AB. Givet att stämman bifaller detta kommer jag med glädje att ta över ordförandeskapet, säger Karl-Johan Persson.

Karl-Johan Persson har bett Jyrki Tervonen, finanschef för H&M-gruppen sedan 2008, att bli vd på Ramsbury Invest, som är formellt moderbolag till H&M Hennes & Mauritz AB. Jyrki Tervonen kommer att tillträda sin nya roll på Ramsbury den 1 juli, 2020.

Adam Karlsson, född 1976 och som idag arbetar som head of controlling för H&M-varumärket, tar nu över som finanschef för H&M-gruppen.