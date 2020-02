“Starkaste M&A-byrån inom mid cap”

Per Granström började på advokatfirman Törngren Magnell i början av året – han var tidigare på Morris Law – och är ny delägare och advokat inom teamet för fusioner och förvärv (M&A). Gruppen på över 20 personer är enligt Per Granström branschledande inom transaktionsrådgivning i mid cap-segmentet, det vill säga mellanstora bolag.



‒ Summerar vi alla transaktioner som Törngren Magnell varit rådgivare i under 2019 och de transaktioner som jag ansvarade för under 2019 på Morris Law så ser det väldigt bra ut. Mannheimer och Roschier är självklart större inom large cap men vi är som bäst inom mid cap, säger Per Granström.



‒ Sedan är vi förstås glada för att vi har fått förtroendet att arbeta i allt fler av de riktigt stora och komplexa transaktionerna i Sverige, som exempelvis den finansiella räddningsaktionen och försäljningen av Vinggruppen till Strawberry/Stordalen, Altor och TDR Capital.



Per Granström är i full gång med sitt arbete på Törngren Magnell och har redan hunnit skriva under sin första affär på byrån.



‒ Vi blev precis klara med min första transaktion. Uppdraget innefattade finansieringen av Colive, ett företag inom delningsboende för unga vuxna.



‒ Vi har också flera projekt inom energi och infrastruktur med försäljningsprocesser inom värmeverk och vindkraft, där kompetensen inom M&A växer ihop med Törngren Magnells starka position på fastighetssidan. En tydlig trend är att våra klienter söker hållbara företag som inte bara är vinstdrivande utan också har ett gott syfte. Ytterligare ett exempel, utöver Colive, är Obvious Ventures investering i Hedvig. Obvious investerar enbart i bolag som de bedömer kan kombinera vinst med bra syften.



På Törngren Magnell verkar affärerna gå bra. Senare i år ska byrån flytta till nya större lokaler vid Jakobs torg, bredvid Operahuset. På finanssidan växer byrån och flera nyrekryteringar inom affärsområdet väntar.



‒ Det känns som ett stort steg för byrån att vi byter upp oss till nya större lokaler bredvid Operahuset. Inom kort kommer vi presentera vår nästa partner inom bank och finans som börjar i mars. Utöver det så har vi även fem nya biträdande jurister på plats.



Per Granström kommer senast från en tjänst på Morris Law. Dessförinnan jobbade Per Granström som partner på advokatfirman Delphi, där han var ansvarig för transaktionsgruppen.



‒ Vi är väldigt glada att Per valt att fortsätta sin framgångsrika karriär hos oss och det är särskilt roligt att vi genom Per får in ytterligare spetskompetens inom de högaktuella sektorerna infrastruktur och energi (inte minst inom området förnybar energi) där han kompletterar vår befintliga verksamhet inom fastighet och infrastruktur mycket väl, säger Sten Hedbäck, delägare verksam i Törngren Magnells M&A-grupp, i en kommentar.



Per Granström är specialiserad på privat M&A, bolagsrätt, joint ventures och investeringar. Klienterna utgörs av industriella bolag, riskkapitalbolag och investeringsfonder. Han har tidigare ansvarat för ett stort antal transaktioner på den svenska marknaden och i många olika branscher, inom allt från teknik och infrastruktur till förnyelsebar energi.

