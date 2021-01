Stark tillväxt för Lindahl

Under året skedde även ett stort antal nyrekryteringar och Lindahl kunde välkomna så många som 13 nya delägare.

– Trots ett mycket annorlunda och utmanande år har vi haft stark tillväxt. En viktig förklaring är att vårt nyöppnade Stockholmskontor fick en flygande start, och vi är mycket glada över att klienterna har hittat tillbaka till oss där. Samtidigt har övriga kontor haft en fortsatt stark utveckling på sina respektive marknader och vi har upplevt en god tillväxt på transaktionsmarknaden, trots de svåra förutsättningarna med en pågående pandemi, säger Johan Herrström, ordförande för Lindahl.

Med omkring 250 medarbetare är Lindahl en av landets största och ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det nya kontoret i Stockholm har efter bara ett år ett 30-tal medarbetare och nio nya delägare, och tillväxten förväntas vara fortsatt hög på kontoret.

– All vår framgång utgår från våra kunniga och engagerade medarbetare som arbetar tillsammans från sex kontor. Den positiva utvecklingen under 2020 stärker oss i ambitionen att erbjuda rak och tydlig rådgivning som ger bättre affärer. Under året har många talanger valt att jobba hos oss och vi kommer att fortsätta rekrytera i snabb takt för att kunna växa ytterligare, säger Tobias Wåhlén, vd för Lindahl.