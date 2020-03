Stark öppning vände till minus

När Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel fortsatte den upp. Men runt lunchtid har utvecklingen sjunkit under nollan. OMXPI är på minus 0,76 och OMXS30 på minus 1,22. Tyska DAX är på minus 0,35 procent, brittiska FTSE 100 plus 0,90 procent och franska Euronext 100 plus 0,77.

Holmen A är upp 17,28 procent, Bonava A ned 14,45 procent och Serneke Group B ned 14,79 procent. Catena Media står för den största rusningen, upp 41,49 procent. Bolaget meddelade på onsdagsmorgonen att bolagets intäkter under årets första två månader ökade med 5,7 procent till 18 miljoner euro.

Vid 9.40-tiden hade Stockholmsbörsens OMXS30-index ökat 2,5 procent. Aktier för 4,4 miljarder hade då omsatts. Europeiska börsindex visade också uppgångar. Tyska DAX-indexet och Parisbörsens CAC40 var båda upp runt 3 procent.

Oasmia har rusat 36,08 procent efter att ha tecknat globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics om kommersialisering av Oasmias cancerpreparat Apealea. Byggbolaget Sernekes faller efter beskedet att överenskommelsen med Oaktree Capital om försäljning av 80-procent av Karlatornet i Göteborg inte har kunnat slutföras som planerats.

I eftermiddag publiceras USA-statistik över orderingången på varaktiga varor och FHFA:s husprisindex.