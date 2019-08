Stark inledning för Carnegie

Finanshuset Carnegie gör sitt bästa halvår på tio år, den tiden som har gått sedan Altor och Bure blev ägare, skriver Dagens Industri.

De operativa intäkterna om drygt 1,4 miljarder kronor är 30 procent bättre än motsvarande period i fjol.

Resultat före skatt uppgick till 496 miljoner kronor. detta är dock en effekt från köpeskillingen om 153 miljoner kronor från försäljningen av Banque Carnegie Luxemburg. Utanför denna affär var resultatet 343 miljoner kronor, vilket var högre än fjolårets 320 miljoner kronor.

Kostnaderna ökade med 9 procent. Dels rör det sig om it-kostnader.

Vd Björn Jansson ser möjligheterna för privatbanken att växa.

Riksgälden utreder ”ultralångt” lån

Österrike lånade i början av sommaren på 100 år till den mycket låga räntan på 1,2 procent. Nu vill Sverige göra detsamma.

– Vi planerar att titta på ett så kallat ultralångt lån, att man binder lånet på så lång tid som 100 år. Andra länder har fått exceptionellt låga räntor säger chefen för Riksgälden, Hans Lindblad till SVT Nyheter.

Tyskland får till och med 0,16 procent betalt för att låna på 30 år, Nederländerna får 0,17 och Schweiz får hela 0,6 procent för att låna pengar på 30 år.

Enligt Hans Lindblad har Sverige det högsta kreditbetyget.

– Vi är en stabil demokrati, vi har en liten och fallande statsskuld. Det är också orsaken till att vi är en av världens mest eftertraktade länder att låna pengar till, utvecklar Hans Lindblad.

Den statliga upplåningen kan också leda till en positiv bieffekt med långa bolån.

Nytt samarbete mellan Alipay och Adyen

Alipay och Adyen ingår globalt samarbete för att underlätta betalningar till Alibaba Group. Kunderna kan förvänta sig fler godkända transaktioner och kortare transaktionsperioder, enligt ett pressmeddelande.

– Hos Adyen är vårt mål att ta bort komplexiteten från betalningsprocessen. Våra lösningar är skapade för snabbväxande globala jättar som Alibaba som vill skapa en friktionsfri och enhetlig upplevelse för sina kunder oavsett geografi. Vi är glada att samarbeta med Alipay och att vara en del av Alibabas resa in på nya marknader och till nya kunder, säger Warren Hayashi, vd för Adyen i Asien och Stillahavsområdet.

Toppchefer lämnar Oscar Properties

Under sommaren har Oscar properties personalstyrka halverats från 104 medarbetare till 54, enligt Fastighetsvärlden. Nu har tre toppchefer valt att lämna. Det är förvaltningschefen Caroline de Wendel som som har gått över till Sollentunahem i en roll som projektledare. Hans Aspgren, Business development manager, har lämnat för Stockholm business region där han blir ny HR-chef. Som Realtid tidigare har skrivit är det sedan i våras också känt att Monica Nygren – som var Oscars Properties Head of corporate communications – istället har gått över som Corporate communication project manager på Rejlers.

New York-börserna backade

Vid stängningen var Dow Jones storbolagsindex ned 0,5 procent till 25.773. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,3 procent till 2.868, medan Nasdaq Composite backade 0,3 procent till 7.826. Sektorsvis presterade verkstad och råvaror bäst, medan finansrelaterat och energi agerade sänken, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 6 punkter till 1,47 procent.

Svagt upp på Asienbörserna

Nikkei 225-index ökade 0,2 procent medan den bredare Topix-index steg lite över 0,1 procent.

Även i Hongkong öppnade börsen uppåt. Hang Seng-index ökade strax över 0,6 procent. Kompositindex i Shanghai och Shenzhen höll sig så gott som oförändrade.

FI: Otydliga beräkningar kan leda till att Försäkringsbolag går omkull

Många skadeförsäkringsföretag är för otydliga i beräkningsunderlagen för de försäkringstekniska avsättningarna, skriver Finansinspektionen i en analys som publicerades under tisdagen.

”Det finns alltid en risk att otydliga underlag leder till missvisande beräkningar, vilket i värsta fall kan göra att försäkringsföretag går omkull”, skriver Finansinspektionen som har undersökt kvaliteten på försäkringsbolagens dokumentation.

Morgan Stanley är den mest lönsamma investeringsbanken i Japan

Morgan Stanley behöll sin position som den mest lönsamma investeringsbanken i Japan förra året, enligt Bloomberg News. Nettointäkterna på Morgan Stanley MUFG Securities CO ökade med 8 procent till 21,3 miljarder yen, motsvarande 1 941 miljoner kronor, vilket var det högsta bland de 10 största globala bankerna i landet.

Tradingförluster på Goldman Sachs Japan Co gjorde att den amerikanska storbanken hamnade på tredje plats medan BNP Paribas Securities Japan Ltd hamnade på andra plats.