Stängda Spiltanfonder öppnar för handel i morgon

Handeln i fonderna har tillfälligt varit stoppad sedan fredagen 20 mars. Fndbolaget motiverade stängningen med svårigheter att sätta pris.



I samband med den planerade öppningen under morgondagen skriver fondbolaget så här, enligt Placera:



– Vi har sedan stängningen arbetat för att säkerställa rättvisande prissättning av de 330 innehaven som fonderna har. Vi är den största aktören på marknaden för företagsobligationer och likviditeten har varit låg vilket gjort att det tagit tid att säkerställa rättvisande priser.



Order under perioden har daterats och sparats utan att genomföras. När handeln återupptas ska order utföras till bästa möjliga kurs.



Under perioden som handeln varit senarelagd har Spiltan Fonder inte tagit ut någon förvaltningsavgift i fonderna.



– Jag vill återigen be om ursäkt för att det har tagit tid men i dessa tider har det uppstått problem på marknaden som varit utanför vår kontroll och vår viktigaste uppgift är att se till att alla sparare får rättvisa kurser, säger Erik Brändström, vd för Spiltan Fonder i en skriftlig kommentar.