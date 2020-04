Stadig uppgång på Wall Street

Efter en timmes handel är S&P 500 upp 2,7 procent, Dow Jones med 2,5 procent och Nasdaq med 3,3 procent.

Amazon meddelade på måndagen att bolaget ska anställa ytterligare 75 000 personer samt att man höjer minimilönerna. Aktien stiger med 4,1 procent till 2 258 dollar per aktie vilket är ett nytt kursrekord.

Storbanken JP Morgan redovisade ett resultat per aktie på 0,78 dollar under det första kvartalet vilket var under analytikernas prognos på 1,87 dollar enligt Refinitivs snittprognos. Aktien backar med 2,5 procent.