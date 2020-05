Sprint Bioscience siktar på företrädesemission

Det First North-noterade forskningsbolaget Sprint Bioscience meddelar att de avser genomföra en företrädesemission om 48,5 miljoner kronor samt ta upp ny lånefinansiering om 10 miljoner kronor. Detta framgår av ett pressmeddelande.



Företrädesemissionen sker via en nyemission med units bestående av aktier och teckningsoptioner. Vidare avser bolaget genomföra en mindre riktad emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter i företrädesemissionen. Emissionerna är villkorade av årsstämmans godkännande den 13 maj.



“Styrelsen har för avsikt att genomföra Företrädesemissionen för att säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Bolaget i enlighet med dess affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är främst att i) initiera nya projekt, ii) vidareutveckla den befintliga projektportföljen och iii) rörelsekapitalförstärkning”, skriver bolaget i en kommentar.



Den föreslagna teckningskursen är 16,5 kronor per unit, motsvarande tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 TO 4.



Därutöver meddelar bolaget att de tagit upp en ny lånefinansiering om 10 miljoner kronor för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov.



"Syftet med upptagandet av lånet är att hantera dels bolagets rörelsekapitalbehov och även för att hantera variationerna i likviditetsflöde, som hör samman med bolagets affärsmodell", skriver bolaget i en kommentar.



Lånen kommer från ett konsortium av investerare och löper med en ränta om 1,5 procent per månad samt förfaller till betalning den 11 mars 2021. Långivarna har möjlighet att under november 2020 eller vid lånens förfallodatum konvertera lånen till aktier i bolaget genom riktade nyemissioner till en teckningskurs per aktie som motsvarar 10 procents rabatt gentemot föregående tio dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs för bolagets aktie.