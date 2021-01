Spectrum One stärker ledningsgruppen med Erik Otterberg och Louise Törnefalk Svanqvist

Teknikbolaget Spectrum One, som förra veckan köpte in sig i Eniro , väljer nu att stärka sin ledningsgrupp, framgår av ett pressmeddelande. Erik Otterberg efterträder Michaels Irgens som Chief Operating Officer (COO) och Louise Törnefalk Svanqvist tillträder som Chief Strategy Officer (CSO). Båda tillträder med omedelbar verkan. Ledningsgruppen består därmed av Spectrum Ones vd Hosni Teque-Omeirat, Erik Otterberg och Louise Törnefalk Svanqvist. Erik Otterberg kommer närmast från rollen som vd för Spectrum Ones dotterbolag Trigger Company. Louise Törnefalk Svanqvist har en lång erfarenhet som styrelseproffs.