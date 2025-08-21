Stockholmsbörsen fortsatte backa på torsdagen och breda OMXS-index stängde på minus 0,3 procent.
Bland de mest omsatta aktierna på OMXS30-listan gick värmepumpsföretaget Nibe sämst, minus 2,3 procent. Teknikhandelsföretaget Addtech och storbanken Nordea föll 1,6 respektive 1,5 procent.
I andra änden av skalan återfinns försvarskoncernen Saab på plus 2,1 procent före skogsbolaget SCA och Swedbank på 0,9 respektive 0,8 procent plus.
Nordeas fall kopplas samman med att aktien säljstämplats av storbanken Barclays.
Även på onsdagen tappade Stockholmsbörsen svagt.
Vid stängning i Stockholm var det olika bud på de större Europabörserna. Frankfurt låg oförändrad, London svagt plus medan Paris hade backat.
På Wall Street i New York låg alla tre stora index svagt minus.
Oljepriset har stigit något de senaste dagarna. Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar nu 67,2 dollar.
Kronan har tappat lite under dagen och en dollar kostar 9,62 kronor och en euro går på 11,18 kronor.
På de avvaktande finansmarknaderna är blickarna riktade mot amerikanske centralbankschefen Jerome Powells tal vid mötet i Jackson Hole på fredag och ett eventuellt uttalande om riktning för räntan framöver.