Regeringen spår bättre tider nästa år, med en bnp-tillväxt på 3 procent.
Pengar till familjer ska kicka igång svensk ekonomi
En expansiv budget, med pengar till familjer och mer till dem som jobbar, ska hjälpa svensk ekonomi att lyfta.
Det värsta man kan göra i det här läget är att vara för återhållsam, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) om budgeten som hon lägger fram om en månad.
Regeringen har tidigare aviserat att det skulle kunna bli skattesänkningar, bland annat möjligen en sänkning av bolagsskatten och skatten på el. För finansministern går pengar till familjer och hushåll före sänkt bolagsskatt, när rättsväsende och försvar har fått sitt.
Deras tur nu
– Hårt arbetande människor ska se att det är deras tur nu, det är det allra viktigaste nu, säger Svantesson till TT efter en pressträff om det ekonomiska läget.
Att hushållen håller igen på konsumtionen är det främsta skälet till att svensk ekonomi inte lyft ur lågkonjunkturen, enligt finansdepartementet. Donald Trumps tullar har gjort människor oroliga och fått dem att hålla hårt i plånböckerna, är bedömningen.
Elisabeth Svantesson beskriver lågkonjunkturen som ”utdragen och seg”.
Vi gör ändå bedömningen att återhämtningen kommer att återupptas i slutet av året och framförallt nästa år, säger hon på en pressträff.
I en ny prognos inför höstens budgetförhandlingar spås Sveriges bnp landa på 3,0 procent nästa år, upp från 2,6 procent i juniprognosen. För 2025 ligger prognosen från juni på en tillväxt på 0,9 procent fast.
”Få fart på ekonomin”
För att få fart på ekonomin behövs en expansiv budget, enligt Svantesson.
Vi kommer inte att lägga fram en återhållsam budget. Det vore något av det värsta man kan göra i det här läget, att vara för återhållsam. Vi behöver få fart på ekonomin och ge vind i seglen åt hushållen, säger hon.
Budgeten för 2026 som presenteras den 22 september ska förhandlas fram mellan de fyra Tidöpartierna. Svantesson beskriver förhandlingarna som ”tuffa”.
Hon upprepar att Moderaternas fokus ligger på att stärka hushållen på olika sätt, utan att specificera hur.
Arbetslösheten bekymrar
Regeringen att arbetslösheten sjunker från 8,7 procent i år till 8,3 procent nästa år. I den tidigare prognosen spåddes arbetslösheten ligga på 8,4 procent 2026.
Elisabeth Svantesson beskriver arbetslösheten som bekymmersam.
Den var hög när vi tillträdde, den är fortfarande hög och något högre.Det är att ta på allvar, på kort sikt handlar det om att göra det vi kan för att få igång ekonomin, säger hon.