Stockholmsbörsen pendlade upp och ned under onsdagen men vid stängning låg breda OMXS-indexet på minus 0,2 procent.
Nedgång på Stockholmsbörsen
Handeln började lite småsurt i spåren av större nedgångar för flera teknikjättar under tisdagens USA-handel, men efter lunch kom en återhämtning – innan luften pyste ur igen.
Starkast bland de mest omsatta aktierna inom OMXS30-indexet gick Handelsbanken, läkemedelsbolaget Astra Zeneca och teleoperatören Tele2 som alla steg 1,5 procent.
I andra änden föll verkstadsjätten Atlas Copco mest, 1,8 procent. En tung dag hade också värmepumpstillverkaren Nibe och riskkapitalbolaget EQT med nedgångar på 1,4 respektive 1,3 procent.
En vinnare var krisande fastighetsbolaget SBB, plus 2,8 procent, efter en delårsrapport där vd Leiv Synnes talar om ett positivt trendbrott.
I New York är det mestadels fortsatt sura miner. Efter ungefär två timmars handel på onsdagen har två av tre stora index backat, medan det tredje står oförändrat.
Wall Street väntar bland annat på vad Jerome Powell, chef för den amerikanske centralbanken (Fed), ska säga på centralbanksmötet i Jackson Hole på fredag.
Under onsdagskvällen väntas också protokollet från Feds senaste möte om styrräntan bli offentliggjort.
Vid stängning i Stockholm var det olika bud på de större Europabörserna. Frankfurt och Paris hade backat medan London visade tydligt plus.
En dollar kostar 9,58 kronor medan en euro går på 11,17 kronor.