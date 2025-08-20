Stockholmsbörsen hämtade ny kraft i eftermiddagshandeln. Vid 15-tiden ligger det breda OMXS-indexet runt nollan.
Återhämtning på börsen
Onsdagens handel började lite småsurt i spåren av större nedgångar för flera techjättar under gårdagskvällens USA-handel.
Men efter lunch kom en vändning. Även i den amerikanska förhandeln inför öppningen på Wall Street märks ett mindre lyft jämfört med tidigare på dagen.
Men rörelserna är generellt små, bland annat i väntan på vad den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell ska säga på centralbanksmötet i Jackson Hole på fredag.
Bland tungviktarna inom OMXS30-indexet går läkemedelsbolaget Astra Zeneca starkast, plus 1,3 procent. I andra änden faller verkstadsjätten Atlas Copco mest, ner 1,1 procent.
En av förmiddagens större vinnare är krisande fastighetsbolaget SBB, plus 8 procent, efter en delårsrapport där vd Leiv Synne talar om ett positivt trendbrott.