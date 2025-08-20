Realtid
Återhämtning på börsen

Börsklockan på Stockholmsbörsen. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).
Stockholmsbörsen hämtade ny kraft i eftermiddagshandeln. Vid 15-tiden ligger det breda OMXS-indexet runt nollan.

Onsdagens handel började lite småsurt i spåren av större nedgångar för flera techjättar under gårdagskvällens USA-handel.

Men efter lunch kom en vändning. Även i den amerikanska förhandeln inför öppningen på Wall Street märks ett mindre lyft jämfört med tidigare på dagen.

Men rörelserna är generellt små, bland annat i väntan på vad den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell ska säga på centralbanksmötet i Jackson Hole på fredag.

Bland tungviktarna inom OMXS30-indexet går läkemedelsbolaget Astra Zeneca starkast, plus 1,3 procent. I andra änden faller verkstadsjätten Atlas Copco mest, ner 1,1 procent.

En av förmiddagens större vinnare är krisande fastighetsbolaget SBB, plus 8 procent, efter en delårsrapport där vd Leiv Synne talar om ett positivt trendbrott.

