Söderberg & Partners Wealth Management prisade för fondanalys

Tävlingen arrangeras årligen sedan 2010 av den nordiska branschtidningen Nordic Fund Selection Journal och syftet är att kora de bästa aktörerna inom fondanalys och fondselektering.

Vinnarna utses genom att fondbolag verksamma i Norden får betygsätta de olika analys- och selekteringsbolagen utifrån bland annat kvalitén på bolagens analys- och selekteringsprocess och deras förmåga att väga in hållbarhetsaspekter i denna process.