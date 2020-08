Söderberg & Partners: ”Räntemarknaden är inte död”

När coronapandemin härjade som värst i våras insåg Söderberg & Partners att bolaget behöver ta höjd för ett förändrat världsläge. Därför har bolaget nu etablerat ett rådgivande Advisory Board med en kärna av externa medlemmar som ska ge stöd kring placeringar på strategisk nivå.

– Vad ska man äga vid nästa kris? Vi ser ett behov av att även titta på andra typer av investeringar än enbart aktier och räntor. Det kan handla om allt från skog och fastigheter till infrastruktur och mycket annat. Vi hoppas att vår Advisory Board kan bidra med värdefulla insikter kring detta – inte minst kring sådana tillgångsslag som det för privatpersoner normalt kan vara svårt att investera i, säger Matthias Gietzelt, chef för den nybildade enheten Investment Management.

Han var tidigare chefsstrateg på bolaget och tillägger att den rådgivande gruppen ska stärka bolaget inom de områden där man hittills inte har varit så starka. Ett exempel på det står Vance Serchuk för. Han är normalt Executive Director på KKR Global Institute och har geopolitik som sitt expertområde.

Övriga medlemmar i rådet är Per Frennberg, styrelseordförande i AP7, tidigare CIO på Alecta, Mårten Karlsson, tidigare Head of Bank and Country Risk Analysis på SEB, numera verksam inom eget bolag, samt Rikard Lundgren, konsult och med lång och bred erfarenhet från Europas finansmarknad där han arbetat med olika hedgefondstrategier.

Som Realtid berättade under måndagen så rekryterar Söderberg & Partners stjärnförvaltaren Stefan Rocklind från Danske Bank Asset Management. Han blir räntestrateg inom Investment Management, som baseras på bolagets tidigare tre separata avdelningar för produktanalys, marknadsanalys och portföljförvaltning.

– Vi såg i våras att den nordiska kreditmarknaden föll kraftigt och vi tror att många personer som har investerat i marknaden egentligen inte förstår den. Därför har vi nu rekryterat Stefan för att bli ännu bättre, säger Matthias Gietzelt, som leder Investment Management tillsammans med Kajsa Brundin.

– Många tror att räntemarknadens avkastningsmöjligheter är obefintliga, men vi tror att den fortsatt är en viktig komponent och ett komplement till andra investeringsslag. Marknaden är inte död, den kommer bara i en annan form, säger Matthias Gietzelt.