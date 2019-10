SKF:s styrelseledamot avgår – misstankar om korruption

Nancy Gougarty avgår med omedelbar verkan efter att ha utretts av U.S. Securities and Exchange Commission rörande överträdelse av amerikansk korruptionslagstiftning.

Nancy Gougarty har valt att avgå som styrelseledamot i leverantörsföretaget SKF.

Orsaken anges vara personliga skäl. Nancy Gougarty har varit föremål för utredning av U.S. Securities and Exchange Commission rörande överträdelse av amerikansk korruptionslagstiftning (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utredningen har inte varit relaterad till SKF. Nancy Gougarty avgår med omedelbar verkan.