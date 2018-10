Skanska vinstvarnar - Styrkebesked från Volvo

Skanska vinstvarnar - USA-chefen sparkas

Börs Skanska vinstvarnade sent i går torsdag kväll då bolaget återigen dras med problem i USA. Nedskrivningar på totalt 1,3 miljarder belastar bolaget i tredje kvartalet. Låg produktionstakt gör att byggjätten dras med förseningar och ökade kostnader, sant produktivitets- och effektivitetsproblem. Dessutom får USA-chefen lämna sitt jobb.

Skanskas rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 uppgår till cirka 0,5 miljarder kronor (1,5) och inkluderar projektnedskrivningar och nedskrivningar i USA om totalt 1,3 miljarder kronor.

Don Fusco har utsetts till Business Unit President for Skanska USA Civil, med omedelbar verkan. Don Fusco sitter i ledningsgruppen för Skanska USA Civil och har varit Chief Operating Officer för västra regionen sedan 2015, med ansvar för all verksamhet i delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington. Han har arbetat 29 år i byggbranschen och 16 år för Skanska, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kraftigt styrkebesked från Volvo

Börs Det tredje kvartalet är det starkaste någonsin för lastbilstillverkaren. ”Under det tredje kvartalet 2018 var efterfrågan stark med fortsatt bra tillväxt för både vår fordons- och serviceverksamhet. Vi ökade nettoomsättningen till 92,3 miljarder kronor, med en valutajusterad tillväxt på 13 procent samtidigt som vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen till 11,1 procent (9,1). Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Telia över förväntan

Börs Telia redovisar en vinst före skatt på 3 234 miljoner kronor för tredje kvartalet 2018. Det kan jämföras med vinsten på 1 072 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Investmentbanker och råvarumäklare indragna i danska skattesvindeln

Banker DR rapporterar att tolv banker och finansbolag varit involverade i den stora skattehärvan mot Danmark, där den danska staten svindlats på 12,7 miljarder danska kronor mellan åren 2012-2015. Bland de banker som DR namnger återfinns franska BNP Paribas, den sydafrikanska investmentbanken Investec samt den anrika amerikanska råvarumäklaren ED&F Man som handlar och mäklar optioner och terminer kopplade till produkter och råvaror från jordbruket. ED&F Man grundades 1783.

I presentationen högst på sajten presenterar sig råvarumäklaren ED&F Man så här: “Corporate Responsibility is ingrained in our culture. We are passionate about sustainable production, take care to limit the environmental impact of our operations and actively support the communities in which we work.”

Skattehärvan i europeiska storbanker

Banker “När den moraliska väckarklockan är ställd på snooze vaknar man alltid upp för sent”. Trots att larmklockorna återigen ringer är tystnaden från bankerna så total att man kan höra ett mynt falla till banksalarnas golv, skriver SVT:s Peter Rawet i en kommentar efter avslöjandet att bankjättar hjälpt sina kunder att svindla statskassor i Europa på minst 70 miljarder. En av bankerna som pekas ut är svenska SEB.

Follow the money. Sällan har uppmaningen passat så bra som när det gäller bankskandalerna. Bakom det stora risktagandet ligger ofta ägarnas höga avkastningskrav och bankirernas längtan efter stora bonusar. Nu får bankcheferna röja upp företrädarnas röra, skriver SvD Näringslivs Birgitta Forsberg, i en kommentar.

Skattesvindlaren: Vi var blödtörstiga rävar

Banker “Vi var blodtörstiga rävar som kommit in i hönshuset. Hönshuset var staten med sin statskassa, och hönshuset stod öppet på vid gavel.” Nu träder en av dem som låg bakom storsvindeln av europeiska statskassor fram i en exklusiv intervju, rapporterar TT. Den tyske toppadvokaten är en insider – en av dem som var med och utformade den metod som användes i det som kallas Europas största skattesvindel.

Det var på ett advokatkontor i Frankfurt på 30:e våningen som planen utarbetades. Insidern jobbade för Hanno Berger, berömd advokat och skatterådgivare, som utpekas som hjärnan bakom upplägget. Berger förnekar brott.

Den exklusiva intervjun görs av de tyska medierna ARD, Die Zeit och Correctiv. De ingår i det europeiska journalistiska samarbetet om de så kallade cumex-filerna, som ligger till grund för avslöjandet om den gigantiska skattehärvan.

Storbanker tar stryk på börsen

Banker Sämst de senaste 30 dagarna bland de svenska storbankerna har det gått för Nordea, som sedan den 18 september backat 12,5 procent. SEB och Swedbank har också backat kraftigt den senaste månaden med 4,5 procent respektive 7,9 procent. Även Handelsbanken har backat de senaste 30 dagarna, om än bara 1,1 procent, vilket sannolikt beror på att banken inte har någon verksamhet i Baltikum, skriver SvD Näringsliv i en genomgång.

Sweco köper bolag i Tyskland och Belgien

M&A Sweco förvärvar de belgiska företagen Planet Engineering och Nexilis, samt det tyska bolaget Götzelmann + Partner. I och med förvärven får Sweco 45 nya medarbetare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Radioprofilen Adam Alsing går in i fintechbolag

Fintech Det är för krångligt att pensionsspara. Det tycker fintechbolaget Nowo som nu tar in 20 miljoner kronor och möjliggör för kunderna att byta tid mot pensionspengar, skriver Di Digital. En av de ägare som tillkommer är tv- och radioprofilen Adam Alsing. Han ska fungera som bolagets ansikte utåt i marknadsföringen och har i samband med det blivit delägare i bolaget.

“Swedbanks grepp om Sparbanker är skadligt”

Debatt Det mest akuta för att få en fungerande finansiell infrastruktur på landsbygden är att sätta stopp för Swedbanks kontroll av de lokala sparbankerna och deras etablerings- och expansionsmöjligheter. Samtidigt krävs fler åtgärder för landets framtida ekonomiska och regionala utveckling, skriver ett flertal kommunalråd, som har organiserat sig i ett nationellt banknätverk, i en debattartikel i SvD Näringsliv.

”Nytt jobbskatteavdrag kan skapa 90 000 jobb”

Debatt Med hjälp av en ny forskningsgenomgång kan vi beräkna att jobbskatteavdraget har skapat mellan 86 000 och 165 000 jobb. Ett utbyggt avdrag har potential att skapa upp till 90 000 ytterligare jobb, skriver Timbros chefsekonom Jacob Lundberg och nationalekonomen John Norell på SvD Debatt.

Nordstiernan in i Diös valberedning

Styrelser Diös valberedning består av Bo Forsén, valberedningens ordförande och representant för Backahill Inter AB, Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest, Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening samt Carl Engström, representant för Nordstjernan AB.

Valberedningen representerar 36,9 procent av rösterna i Diös Fastigheter enligt ägarlistan per den 30 september 2018. Bengtssons Tidnings AB har valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Nordstjernan AB efter transaktionen den 4 september dem emellan, skriver bolaget i ett pressmeddelande.