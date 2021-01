Skanska säljer kontorsbyggnad i Prag för 770 miljoner kronor

Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i första kvartalet 2021. Tillträde till fastigheten beräknas också ske under första kvartalet 2021.

Parkview ligger strategisk beläget i Pankrác, ett av Prags mest prestigefyllda och moderna distrikt. Fastigheten består av cirka 16 000 kvadratmeter kontor och är uthyrd till 94 procent till internationella hyresgäster såsom Grant Thornton och Jacobs Douwe Egberts.

Den sålda fastigheten färdigställdes under andra kvartalet 2020. Som svar på parametrar gällande miljö, teknologi och hälso- och välbefinnandeaspekter når Parkview LEED Platinum 97 poäng vilket gör den till en av de mest hållbara byggnaderna i Tjeckien och hela CEE-regionen. Byggnaden har också uppnått WELL Gold Shell- och Core-certifiering och WELL Health-Safety Rating som tilldelas kontorslokaler med högsta säkerhetsstandard.

Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.