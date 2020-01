Skånska Plexian tar in 35 miljoner i samband med notering

Bankutmanaren Plexian vill ta in över 35 miljoner kronor via börsen – trots att bolagets första produkt ännu inte nått marknaden.

Det skånska betallösningsbolaget Plexian är på väg till börsen. Plexian noteras på Spotlight Stock Market i april och vill ta in uppåt 35 miljoner kronor i två olika emissionsrundor, skriver Sydsvenskan. Staffan Mattson, vd, Plexian.

Just nu pågår den första fasen där bolaget säljer konvertibler, vilka föväntas dra in 15 miljoner kronor. Dessa konvertibler ger sedan rabatt på köpet av bolagets nyemitterade aktier vid noteringen på Spotlight Stock Market senare i april 2020, då bolaget siktar på att ta in ytterligare 20 miljoner kronor.

Att bolagets första produkt, det kombinerade betal- och lojalitetskortet Plexian Edge, ännu inte har nått marknaden är ingenting som oroar Staffan Mattson, vd på Plexian.

– Vi befinner oss i ett helt annat läge än andra startups. Vi har redan en mycket stark första partner, Fitness24seven med över 300 000 användare. Vi har därför inte samma utgifter eller utmaningar som de flesta start-ups har när det kommer till nykundsförvärv, säger Staffan Mattson, vd på Plexian och forsätter:

– Vi har för närvarande förhandlingar med flera liknande samarbetspartners och vi räknar med att kunna presentera ytterligare en ny stark industripartner innan sommaren, säger Staffan Mattson, vd på Plexian.

Det nya kortet ska lanseras i mars.

Plexian har tidigare tagit in 26,5 miljoner kronor från 350 aktieägare till en bolagsvärdering om 150 miljoner kronor. Ledningsgruppen och grundaren Sami Sulieman äger omkring 80 procent av bolaget före nyemissionen. Denna procentandel kommer gå ned till omkring 55 procent efter börsnoteringen, enligt Staffan Mattson.