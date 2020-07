Skandiabankens kreditförluster: 0 kronor

Intäkterna för andra kvartalet 2020 uppgick till 262 miljoner kronor jämfört med 246 miljoner kronor i första kvartalet. Bankens kostnader uppgick till 188 (174) miljoner kronor.

Kreditförlusterna för andra kvartalet 2020 uppgick till 0. Första kvartalet redovisade banken kreditförluster på 10 miljoner kronor.

Rörelseresultatet landade på 74 miljoner kronor. Upp från 62 miljoner kronor under första kvartalet.

– Under årets andra kvartal skapar spridningen av coronaviruset fortsatt lidande runt om i världen. Under maj och juni har den ekonomiska situationen stabiliserats och tecken på förbättring syns inom flera branscher. Samtidigt tror flera experter att effekterna av pandemin kommer att bli långvariga. Vi har under första halvåret beviljat amorteringsfrihet till över 5 000 kunder, skriver Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, i rapporten.

– Trots oroliga tider fortsätter vi att uppvisa en god resultatutveckling. Genom god kostnadskontroll och fokus på att effektivisera vår verksamhet fortsätter vi att sänka våra kostnader. Vi bibehåller ett fokus på tillväxt även om detta har fått stå tillbaka under kvartalet då vår högsta prioritet har varit att hjälpa våra kunder i pandemins utbrott. Tillväxten har även hämmats av lägre aktivitet på flyttmarknaden under våren. Vi fortsätter trots detta att öka våra marknadsandelar under första halvåret.

–Trots fortsatt osäkerhet om den samhällsekonomiska utvecklingen den närmsta tiden är Skandiabankens verksamhet väl positionerad för en stabil utveckling och vi ser goda möjligheter för en fortsatt positiv resultatutveckling.