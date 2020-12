Sinch tar in 3,3 miljarder kronor i riktad nyemission

Sinch har genomfört en riktad nyemission om cirka 3,19 miljoner aktier till ett värde av cirka 3,3 miljarder kronor före emissionskostnader, via ett så kallat accelerat bookbuilding-process, meddelar Sinch i ett pressmeddelande. Softbank, via den helägda fonden SB Management, kliver in som ny storägare i samband med emissionen. Totalt uppgår SB Managements ägarandel i Sinch till cirka 10,1 procent efter nyemissionen och förvärv av 5,200,000 aktier (sell-down) från Cantaloupe (ägdt av medgrundarna Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik, and Björn Zethraeus), Salvis Investment Limited (ägt av medgrundaren Johan Hedberg) Erik Fröberg samt Neqst D1.

Emissionslikviden planerar Sinch att använda till att genomföra förvärv.

Carnegie and Handelsbanken Capital Markets har agerat joint bookrunners. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare till Sinch och Baker McKenzie legal rådgivare till Joint Bookrunners.