Setterwalls växer inom fastighet och miljörätt

Malin Wikström är en erkänt skicklig miljörättsjurist med snart 20 års erfarenhet av komplexa uppdrag inom området. Senast kommer hon från Front Advokater. Miljö och infrastruktur är ett expansivt och snabbt växande juridiskt område.

– Jag ser verkligen fram emot att gå in som delägare på Setterwalls och få vara delaktig i att fortsätta utveckla Setterwalls som branschledande i Sverige inom miljörätt. Behovet av rådgivning har ökat kraftigt under det senaste decenniet och Setterwalls team kan bistå med rådgivning inom hela detta rättsområde. Att nu, tillsammans med min delägarkollega Linnea Ljung, få leda och utveckla miljörättsteamet i Göteborg och i Sverige ska bli väldigt spännande och roligt, säger Malin Wikström som också går in som delägare.

Erik Svedlund har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning till företag med fastighets- och entreprenadrelaterade frågor. Han kommer närmast från Magnusson Advokatbyrå där han ägnat de senaste nio åren åt att utveckla sin specialistkompetens inom området. Erik Svedlund är framförallt engagerad i uppdrag gällande förvärv och försäljning av fastigheter, avtalsförhandlingar samt exploaterings- och markanvisningsärenden. Han har även stor erfarenhet av bygg- och fastighetsrelaterade tvister inför skiljenämnder och domstolar.

– För Setterwalls är det ett långsiktigt och strategiskt val att satsa ytterligare inom områdena miljö, fastighet/entreprenad och infrastruktur. Rekryteringen av Malin och Erik är ett led i denna satsning. Vi ser att behovet av juridisk rådgivning växer inom dessa områden i samband med ökande miljömedvetenhet och omfattande satsningar på expansion och infrastruktur som görs i stora delar av landet, säger Minna Skyman, CEO Setterwalls i Göteborg.