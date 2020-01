Serneke säljer Karlatornet

Serneke säljer Karlatornet till Oaktree Capital Management

Entreprenadbolaget Serneke har nått en överenskommelse med Oaktree Capital Management om att sälja 80 procent av Karlatornet. Serneke förblir delägare i tornet och fortsätter som huvudentreprenör för byggnationen av det som ska bli Nordens högsta byggnad. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

Ett steg närmare handelslösning mellan USA och Kina

Under onsdagen undertecknade USA och Kina fas 1-delen av ländernas nya handelsavtal. Förhandlingarna gällande fas 2-delen, som bland annat kommer bestämma villkoren för ländernas tullar, inleds inom kort. Samarbetet är ett steg på vägen att avsluta det handelskrig som länderna bedrivit mot varandra, skriver flera internationella medier.

Amasten storköper i SSM Holding

Fastighetsbolaget Amasten köper 11,6 miljoner stamaktier i fastighetsutvecklingsbolaget SSM Holding från säljaren Eurodevelopment. Affären uppgår totalt till 116 miljoner kronor, eller 10 kronor per aktie, och motsvarar 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. Under gårdagen stängde SSM aktiekurs på 8,6 kronor. Eurodevelopment är fortsatt största ägare i SSM med totalt 39 procent av aktierna efter affären.



Digital Bros köper 19 miljoner aktier i Starbreeze

Det italienska gamingbolaget Digital Bros köper 19 miljoner A-aktier i den svenska speltillverkan Starbreeze. Säljare är Bo Andersson Klint, tidigare vd i Starbreeze. Priset per aktie landade på 1,36 kronor, motsvarande 25,8 miljoner kronor för affären i sin helhet. Starbreeze aktie steg 13,74 procent under gårdagen och stängde på en kurs om 2,02 kronor per aktie, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.



Lucara Diamond i samarbete med Louis Vuitton

Det svenska gruvbolaget Lucara Diamond ingår avtal med lyxmärket Louis Vuitton om samarbete kring marknadsföring och försäljning av den 1.758 carat stora rådiamanten Sewelô som utvanns i april 2019. Lucara kompensation för samarbetet är inte tillkännagjord, enligt ett pressmeddelande från bolaget.



Alcoa spår ökad efterfrågan av aluminium

Aluminiumjätten Alcoa presenterade under gårdagen bolagets siffror för det fjärde kvartalet 2019. I en prognos för 2020 spår Alcoa att aluminiummarknaden kommer växa med 1,4 till 2,4 procent under 2020. Trots detta uppskattar de att överskottet av aluminium på marknaden kommer vara mellan 600 000 till 1 000 000 ton, skriver Nyhetsbyrån Finwire.

