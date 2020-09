Securitas gör förvärv på 563 Mkr

Förvärvet är i linje med Securitas ambition att fördubbla sin verksamhet inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, och utökar Securitas globala räckvidd och kompetenser för elektronisk säkerhet. Förvärvspriset beräknas till 563 miljoner kronor (64 miljoner dollar). Det framgår av ett pressmeddelande.

Enheterna som ska förvärvas tillhandahåller ett integrerat erbjudande inom elektronisk säkerhet till sina kunder, från design till installation och från underhåll till larmövervakning baserat på en komplett portfölj av avancerade säkerhetslösningar, såsom passerkontroll, intrång, video, brandskydd och integrerade system. Verksamheten har cirka 580 specialiserade medarbetare i fem länder på 20 platskontor, varav 11 i Tyskland.

Verksamheten har också två övervakningscentraler, en i Tyskland och en i Portugal. Årlig försäljning för verksamheten under 2019 uppgick till 748 miljoner kronor (85 miljoner dollar), och drevs huvudsakligen av försäljning från installationer, återkommande månatliga intäkter samt underhållstjänster.

De förvärvsrelaterade kostnaderna beräknas uppgå till 60 miljoner kronor, varav en del kommer att redovisas under 2020 men till största del under 2021.

Förvärvet beräknas bidra till vinst per aktie under 2022. Förvärvet kräver godkännande från myndigheter och förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020.

Investmentbolaget Latour är största äger i Securitas med 10,9 procent av kapitalet och 29,6 procent av rösterna.

EQT Public Value köpt i början av september tio miljoner aktier i Securitas, motsvarande 2,7 procent av kapitalet. EQT-fonden blev därmed fjärde största ägare i bolaget.

I december i fjol satte Securitas målet att dubbla intäkterna inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, från 20 till 40 miljarder kronor.