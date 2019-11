SEB:s experter om det ovissa konjunkturläget

Johan Hagbarth, placeringsstrateg på SEB Private Banking, är citerad i rapporten:

– Börserna kan mycket väl fortsätta stiga, men riskbilden bör ändå göra den omsorgsfulle vaksam. Vi arbetar i dagsläget utifrån den principen, med en aktieandel något under den neutrala.

SEB menar att TINA, ”there is no alternative” och FOMO, “fear of missing out”, är två psykologiska faktorer som driver marknaden högre.

Trots en i grunden optimistisk hållning manar SEB till viss försiktighet, mycket av optimismen är redan inprisad i börskurserna, vilket begränsar den potentiella uppsidan aktier.

