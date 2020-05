SEB slopar utdelningen

SEB, som sista storbank i Sverige, meddelar att de också slopar aktieutdelningen för 2019. "Styrelsen förstår vikten av utdelning för många av bankens aktieägare men mot bakgrund av den nuvarande situationen, de osäkra utsikterna och covid-19 pandemins påverkan på ekonomin har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning för närvarande görs", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Next Biometrics genomför nyemission

Det norska biometribolaget Next BIometrics kommer via en emission ta in 50 miljoner norska kronor. Bolaget emitterar 25 miljoner nya aktier. Greenbridge Partners, där Hexagons vd Ola Rollén är en av finansiärerna, ägde drygt 17 procent av aktierna i biometribolaget den 25 maj, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Blandade reaktioner på Asienbörserna

Börserna i Asien faller efter att spänningarna mellan USA och Kina tilltar. Hongkongs Hangseng-index minskar med 0,46 procent. På fastlandet ökar Shanghais kompositindex med 0,13 procent och Shenzhens index ökar 0.,86 procent. Japanska Nikkei 225 backar 0,17 procent.

Wall Street föll strax innan stängning

De ledande börserna i New York föll vid slutet av handelsdagen efter att ha varit över nollstrecket större delen av torsdagen. S&P 500 slutade minus 0,2 procent, Nasdaqs kompositindex minskade 0,5 procent och Dow Jones tappade 0,6 procent. Nedgången skedde efter att den kinesiska folkkongressen klubbade igenom den nya säkerhetslagen för Hongkong.

Trump signerar exekutiv order om sociala medier

Donald Trump signerade under torsdagen en exekutiv order om att utvärdera sociala mediers ansvarsfrihet i USA. Utvärderingen kommer titta på huruvida plattformar som Twitter och Facebooks avstängningar av konton och borttagande av inlägg är förenade med landets konstitutionella rättigheter.

Oscar Properties sålde en bostad under Q1

Bostadsutvecklaren Oscar Properties presenterade under torsdagskvällen siffrorna för Q1. Resultatet efter skatt landade på -33,7 miljoner kronor för det första kvartalet (-66,0). Nettoomsättningen uppgick till 108,3 miljoner kronor (443,4). Under perioden sålde bolaget en bostad. Rörelseresultatet blev -22,3 miljoner kronor (-34,6). Likvida medel uppgick till 36,5 miljoner kronor (70,7).

Balder-chefer begärs häktade

Balders finanschef Marcus Hansson och ekonomidirektören Magnus Björndal har begärts häktade i samband med en pågående utredning om insiderbrott. Det meddelade Balder i ett pressmeddelande under torsdagskvällen.