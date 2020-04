SEB: Historisk nedgång i boprisindikatorn

De svenska hushållens syn på bostadsprisernas utveckling blir allt mer negativ enligt SEB: boprisindikator för april månad.



Andelen som tror på stigande priser i relation till de som tror på fallande priser, sjönk till minus 20 i april från plus 47 i mars. Nedgången på 67 enheter är den största förändringen som uppmätts under en enskild månad under boprisindikatorns 17-åriga historia.

– Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i boprisindikatorn. Ännu har vi inte sett fallande bostadspriser i statistiken men det här visar att det är vad hushållen förväntar sig och till viss del kan sådana förväntningar blir självuppfyllande, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Nedgången sker över hela landet och i alla regioner. Andelen som tror på stigande priser sjunker från 55 procent i mars, till 22 procent i april. Andelen som tror på fallande priser ligger nu på 42 procent, jämfört med 8 procent under mars.

– Trots stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en rejäl sättning på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Fortfarande är intresset för att binda bolånen lågt. Av de hushåll som helt eller delvis har en rörlig ränta uppger 7 procent att de har för avsikt att binda räntan de kommande tre månaderna, jämfört med 4 procent i mars.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år kommer ligga på 0,48 procent, i jämförelse med 0,5 procent föregående månad.