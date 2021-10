SEB: Företagarnas optimism tappar fart

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens höga notering på 26 enheter till 19. Samtidigt ökar alla ekonomiska indikatorerna i månadens undersökning. Omsättningen ökar från plus 1 till plus 4, arbetstiden från plus 4 till plus 5 och likviditeten ökar också från förra månadens balansmått på 4 till 8.



Andelen företagare som tror på en negativ utveckling sjunker också, från 11 till 9 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 10 enheter från 51 till 61 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 19 enheter, vilket är en minskning med 7 enheter från förra månaden.

– På helheten ser det ljust ut med en tydligt positiv utveckling av företagarnas ekonomiska situation jämfört med förra månaden. Dock är det även här en tydlig skillnad beroende på vilken bolagsform du har. De som driver ett aktiebolag verkar ha kommit igång bättre efter pandemin med en starkare utveckling för omsättningen, arbetstiden och likviditeten, säger Américo Fernández, SEB:s privatekonom i en skriftlig kommentar.