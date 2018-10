SEB Fonder går in i Creades valberedning

I dag meddelande Creades hur sammansättningen av valberedningen ser ut inför årsstämman 2019. Av listan framgår det att SEB Fonder tagit en av de fyra platserna utsedda av bolagets fyra största ägare.

Creades styrelseordförande och grundare Sven Hagströmer representerar både Biovestor, vilken han själv äger tillsammans med sin familj, samt H & Q Särskilda Pensionsstiftelse.

Sven Hagströmer som därmed representerar 66,4 procent av antalet aktier samt 51,4 procent av rösterna i bolaget har även, liksom tidigare år, utsetts till ordförande i valberedningen.

Annons

Annons

Erik Brändström representerar Spiltan Fonder AB och Johan Strandberg representerar SEB Fonder som är nya i valberedningen. SEB Fonder har tagit plats efter Anita Wästberg som representerade sig själv i valberedningen inför årets årsstämma. Det är just denna plats som har ändrats under de senaste fem åren där Staffan Malmer under tre år representerade sig själv i valberedningen och Claes Cronstedt representerade stiftelsen Millenium under ett år.