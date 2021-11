SCB: Nettoförsäljning för 8 miljarder av aktiefonder

– Under årets tredje kvartal skedde det nettoförsäljningar av aktiefonder, vilket är första gången det händer sedan pandemins början under första kvartalet 2020. Samtidigt är nettoköp av räntefonder på historiskt höga nivåer. Att det var oroligt på börsen under september kan ha sin förklaring till att investerare sökte sig till mindre riskfyllda placeringar, säger Gustav Jonason, statistiker på SCB i en skriftlig kommentar.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

De totala nettoinvesteringarna uppgick till 35 miljarder, vilket är en återgång till mer normala nivåer.

Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 3 miljarder.

Räntefonder var den fondkategori där nettoinvesteringarna ökade mest med 20 miljarder.

Nettoförsäljningar i aktiefonder uppgick till 8 miljarder.

Trots negativa nettoinvesteringar stod aktiefonder för en ökning av fondförmögenheten med 37 miljarder.

Den kategori som hade svagast utveckling var fond-i-fonder som ökade med 10 miljarder.

Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder ökade med 7 miljarder till 241 miljarder.

SCB skriver att för hushållssektorn var den största ökningen i fond-i-fonder, 7 miljarder, medan värdet för hushållssektorns räntefonder minskade med 500 miljoner.

Svenska finansiella företag, som utgör två tredjedelar av totala fondförmögenheten, ökade med 58 miljarder, varav premiepensionen utgör 14 miljarder. Det är en betydligt mindre ökning än vad SCB observerat det senaste året.

Hushållens direkta fondförmögenhet uppgick till 1 112 miljarder under tredje kvartalet. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med förra kvartalet.

Genomsnittskursen för en euro under tredje kvartalet 2021 var 10,20 kronor jämfört med 10,14 kronor under föregående kvartal. Kronan försvagades även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs 8,65 på kronor jämfört med 8,41 kronor under föregående kvartal. Det innebär att fondernas placeringar i utländsk valuta ökar i värde räknat i svenska kronor.

Under tredje kvartalet 2021 var 786 fonder aktiva. Det är sju mer än under föregående kvartal.